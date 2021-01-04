Томские власти в 2020 году выделили 9,5 млн рублей на материальную помощь ветеранам

Томск, 4 января. Администрация Томска в 2020 году выделила более 9,5 млн рублей на оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В сообщении отмечается, что материальная поддержка была приурочена к празднованию 75-летия Победы и была выплачена 226 ветеранам на общую сумму 9 552 400 рублей. Районные администрации города в течение года вели работы по выявлению потребностей ветеранов.

В рамках городской подпрограммы «Старшее поколение» и средств счета «Победа» удалось выделить 9 млн рублей на выполнение ремонтных работ в жилых помещениях 179 ветеранов.

За пять лет из средств городского и областного бюджетов было выделено 53 млн рублей на ремонт жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ.

Недавно ФАН сообщал, что президент Российской Федерации Владимир Путин указал на важность такой поддержки. Правительство продолжит принимать меры по поддержки российских ветеранов.