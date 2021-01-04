Новейшие ПТРК «Хризантема-С» поступят в Таманскую дивизию ЗВО в 2021 году

Москва, 4 января. Новые противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С» в количестве 20 единиц поступят в распоряжение Таманской дивизии ЗВО в 2021 году.

Они станут более технологичной и современной заменой комплексам «Штурм», информировала пресс-служба Западного военного округа.

«Вместе с ними прибудут представители завода-изготовителя, которые помогут личному составу овладеть новой техникой», — сообщил представитель пресс-службы.

Комплексы отличаются качественной защищенностью от помех и технической способностью уничтожать от трех до пяти танков на одного, что делает эти машины одними из самых мощных в своем ряду. Также агрегаты могут передвигаться по плохим дорогам наравне с танками.

Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» успешно прошел госиспытания в акватории Черного моря, продемонстрировал высокие водоходные качества. Способность без подготовки при волнении до трех баллов преодолевать водные преграды продемонстрировал во время госиспытаний в акватории Черного моря легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1». Этот момент запечатлен на появившемся в Сети видео.