Ученые связали долголетие мужчин со временем секса

Вашингтон, 4 января. Ученые из Иллинойского Университета в Чикаго (США) обнаружили связь между временем суток, в котором происходят занятия сексом, и долголетием мужчин.

Исследователи провели опрос 2600 мужчин в возрасте от 65 до 87 лет и выяснили, что большинство (75%) из тех, кто занимается сексом не менее пяти раз в месяц, делают это утром, сразу после пробуждения. Доля «жаворонков» среди «половых долгожителей» в возрасте от 80 до 87 лет достигает 97%.

Физиологи объясняют феномен тем, что для общего состояния здоровья мужчин утренний секс более полезен, поскольку предупреждает сердечно-сосудистые заболевания, нормализует давление, предотвращает головные боли, защищает от стрессов и неврозов.

Ранее психолог, коуч по семейным отношениям Элена Гамаюн назвала главные причины супружеских измен. Специалист советует внимательно присмотреться к потенциальному партнеру и его окружению до того, как завязывать с ним отношения.