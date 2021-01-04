Трамп хочет выступить с «победной» речью в Джорджии

Вашингтон, 4 января. Президент США Дональд Трамп собирается в понедельник, 4 января, выступить с «победной» речью в штате Джорджия, где победу, по официальным данным, одержал его соперник Джо Байден.

Формальным поводом для поездки главы государства стала поддержка кандидатов-республиканцев в запланированном на 5 января втором туре выборов в сенат.

«Президент Трамп будет работать с раннего утра до позднего вечера, он сделает много звонков и проведет много встреч. Президент покинет Белый дом в 06.10 вечера, чтобы провести победный митинг в Дэлтоне, штат Джорджия», — говорится в сообщении Белого дома.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп якобы просил госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера пересчитать в его пользу голоса на выборах в этом штате в свою пользу. Согласно расшифровке разговора президент хотел «найти» еще 11 780 голосов.

Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал на выборах президента 306 голосов, в том числе все 16 голосов выборщиков от Джорджии, Трамп получил поддержку 232 воборщиков. Конгресс должен утвердить результаты выборов 6 января. Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.