МИД РФ ответил на выпад Помпео картиной «Отступление Наполеона из Москвы»

Москва, 4 января. Министерство иностранных дел России опубликовало пост в ответ на высказывания госсекретаря США Майка Помпео о «жесткой» политике американской администрации в отношении России.

На странице внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter дипломаты опубликовали картину Адольфа Нортена «Отступление Наполеона из Москвы».

«Так держать, крутые парни», — ответили на выпад госсекретаря США в МИД РФ.

Ранее Помпео написал в своем Twitter, что администрация действующего президента США Дональда Трампа проводила в отношении России наиболее жесткую политику по сравнению с администрациями других президентов. В этом он призвал «посмотреть на факты».

Помимо прочего, Помпео утверждал, что армия РФ не может соперничать с мощью США, поэтому он считает сокращение расходов на оборону равносильным «сговору с Россией». Кроме того госсекретарь заявлял, что действующая администрация Соединенных Штатов «противостояла российской агрессии», тогда как команда бывшего президента США Барака Обамы занималась перезапуском отношений с Москвой.

На заявление Помпео ответил и депутат Госдумы Руслан Бальбек. Парламентарий подчеркнул, что Россия знает о регулярно вводимых администрацией Трампа новых антироссийских санкциях «и без откровений Майка Помпео».

По его словам, действующая американская администрация действительно «перещеголяла предшественников в санкционной гонке». Но это никак не повлияло на касающиеся национальных интересов позиции России и развитие отношений между странами. Депутат отметил, что запугивание России вызывает противоположную реакцию и США стоило бы вместо этого вести с российской стороной диалог.