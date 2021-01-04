Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 85 млн человек

Вашингтон, 4 января. Число зафиксированных в мире случаев заражения коронавирусом в понедельник превысило 85 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Университет ведет подсчеты на основании информации от местных и федеральных властей, а также международных организаций. По его данным, число инфицированных в мире составляет в настоящий момент 85 059 632, выздоровели 47 777 565 заразившихся, 1 841 077 человек с коронавирусом умерли.

В США выявлено 20 577 177 заражений, умерли 351 426 инфицированных. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям. На втором месте по числу заражений с 10 323 965 выявленными случаями и 149 435 смертями оказалась Индия. В Бразилии заразились 7 716 405 человек, 196 018 из них умерли.

По данным Университета Джонса Хопкинса Россия занимает четвертое место по количеству зафиксированных случаев инфицирования. В РФ зарегистрировано 3 236 787 случаев заболевания, умерли 58 506 человек, 2 618 882 заболевших выздоровели.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о более 740 тысячах случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире за сутки. За последние сутки умерли более 12,5 тысячи человек с COVID-19.