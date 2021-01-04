Неадекватный мужчина набросился и избил палкой прохожих в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 4 января. Мужчина с дубинкой напал на ожидающих метро людей в Нью-Йорке и продолжил избиения на улице, пострадали десять человек, сообщает New York Post.

Нападения начались в воскресенье около 18:35 (02:35 понедельника по московскому времени) в районе Трайбека. В избиении прохожих подозревают 43-летнего Брайана Томпсона. Мужчину задержали в 19:30 (03:30 понедельника по московскому времени).

По данным таблоида, до потери сознания был избит доставлявший еду курьер. Также травмы получили пытавшийся защитить свою девушку первокурсник Фордхэмского университета, таксист и защищавший жену и маленьких дочерей турист из Техаса. Помимо нападений на прохожих Томпсона подозревают в угоне двух автомобилей и нескольких ДТП.

В конце декабря неизвестный мужчина поднял руку на российскую модель и победительницу конкурса «Мисс Екатеринбург — 2012» Анну Лесун, проживающую сейчас в Нью-Йорке. Девушка рассказала об инциденте в своем Instagram.