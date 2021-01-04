Срыв контрактов по вакцине от COVID-19 объяснили на Украине

Киев, 4 января. Киев мог заключить два контракта на поставку вакцины от коронавирусной инфекции, по меньшей мере, дешевле на доллар за дозу, заявили в госпредприятии «Медицинские закупки Украины».

Гендиректор госпредприятия Арсен Жумадилов напомнил, что президент страны Владимир Зеленский в середине декабря прошлого года говорил, что поставил главе Минздрава Украины Максиму Степанову задачу получить вакцину, в крайнем случае, в феврале. Министр отмечал, что технические документы на поставку 8 миллионов доз вакцины уже подписаны с COVAX. Минздрав позднее заключил контракт на поставки в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины от Sinovac Biotech.

Диалог о подписании договоров поставок велся с несколькими производителями, отмечает Жумадилов. Но на одном из совещаний у премьер-министра Степанов заявил, что Украина оказалась в опасности из-за срыва переговоров с производителями вакцин, так как «Медицинские закупки Украины» требуют банковскую гарантию на предоплату.

«Премьер-министр, восприняв информацию как тревожный сигнал, связался со мной по телефону, сообщил, что своими действиями мы подвергаем страну опасности и поручил работать с рынком исключительно через Минздрав. Степанов в этот же день подтвердил, что все действия по закупке вакцины должны согласовываться в Минздраве», — объяснил на своей странице в Facebook Жумадилов.

По его мнению, министр выдал требование к поставщикам за «угрозу срыва» с умыслом устранить от прямых переговоров госпредприятие или из-за непонимания специфики функционирования финансовых инструментов. Жумадилов заявил, что, по сути, министр «сам определил поставщика». Согласно его информации, «если бы ГП вело переговоры самостоятельно» Украина могла получить цену ниже финальной минимум на один доллар США.

«На сегодня мы действительно могли иметь уже два контракта, а не один, по двум разным вакцинам», — подчеркнул Жумадилов

Ранее глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук рассказал о планах харьковской компании по производству российской вакцины. Соответствующий запрос, по его словам, поступил в Минздрав Украины 30 декабря прошлого года.