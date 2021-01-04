Загадочная смерть беременной матери четырех детей поставила врачей в тупик

Вашингтон, 4 января. Инстаграм-блогер Эмили Митчелл внезапно скончалась во время завтрака. Она была беременна пятым ребенком.

«Эм пила свой утренний кофе и завтракала, но вдруг потеряла сознание. Несмотря на старания медиков, попытки ее реанимировать оказались тщетными», — рассказали близкие женщины.

Известно, что девушка вела личный блог о семейной жизни. За ним следили более 140 тысяч человек. Накануне своей смерти она рассказала подписчикам о планах сделать уже пятое кесарево сечение.

Митчелл скончалась на 37-м году жизни. Она была на 16-й неделе беременности. Врачи до сих пор гадают о причинах столь скоропостижной смерти инстамамы.

Будущим мамам не стоит смотреть фильмы с насилием и печальными сюжетами, а также посещать мероприятия, где много слез и горя. Об этом беременных предупредили астрологи.