Киев, 4 января. Видеозапись с марша военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) под «строевую песню» об «освобождении Крыма, а затем Кубани» попала в Сеть.

Песня активно используется украинскими националистами в воспитании подрастающего поколения. На видео украинские идущие маршем солдаты поют про то, как захватят Крым, Кубань и Москву. В песне отмечается, что пленных брать не будут, а захваченных станут резать на месте. «Строевую» украинские солдаты пели под мотив американских «джи-ай» (GI) с использованием мата.

«Строевая песня одного из подразделений ВСУ!!! Смысл прост: «в плен москаля не будем брать, на месте будем убивать! Вернем Крым и Кубань, ну и так далее», — поделился в Telegram цензурным переводом песни журналист Сергей Руденко, задавшись вопросом, как можно примириться с «этими товарищами».

В 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибло около 14 тысяч человек, более 24 тысяч получили ранения.

Ранее оборонное ведомство Луганской Народной Республики сообщило, что ВСУ нарушают перемирие, размещая запрещенную военную технику на линии соприкосновения в Донбассе. Представитель Народной милиции ЛНР подчеркнул, что бронетехника была замечена в районе города Попасная и села Крымское.

Пресс-служба Народной милиции Донецкой Народной Республики также сообщила, что подразделения Вооруженных сил Украины продолжают минировать автодороги на линии соприкосновения в Донбассе. На участке дороги в районе населенного пункта Широкино зафиксирована установка 42 противотанковых мин.