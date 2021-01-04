СВР Украины рассказала о возможном вторжении России из-за воды для Крыма

Киев, 4 января. Служба внешней разведки (СВР) Украины предупредила о «вторжении российской армии» в страну, соответствующее сообщение ведомство опубликовало на своем сайте.

По мнению украинских разведчиков, российские военные якобы могут совершить марш-бросок в Херсонскую область «под надуманным предлогом» для установления контроля над перекрывающей Северо-Крымского канала дамбой. Представители разведывательного ведомства считают, что Москва способна пойти на этот шаг ради решения вопроса снабжения Крыма водой.

СВР Украины в отчете напоминает, что до 85% потребностей региона в пресной воде ранее обеспечивал Киев. В то же время в документе не говорится, что подачу воды в Крым в одностороннем порядке прекратила Украина.

Россия неоднократно заявляла, что не имеет агрессивных намерений в отношении других стран. Тем не менее, украинские государственные деятели и эксперты регулярно выступают с воинственными заявлениями в адрес России.

Украина перекрыла подачу воды через Северо-Крымский канал в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией. Проблема частично решилась благодаря водохранилищам, но они обмелели в связи с недостатком осадков за 2020 год.

Ранее бельгийские журналисты рассказали, что весь мир, включая Европу, не обращает внимания на водную блокады Республики Крым. Аналитики удивились тому, как Запад и европейские страны игнорируют сложившуюся на полуострове ситуацию. Россия отчаянно пытается решить вопрос водоснабжения региона. Однако другие страны не обращают внимания на то, что 2,3 млн человек остались без питьевой воды, возмущаются авторы EU Reporter.