Власти Хамы уточнили число погибших при атаке на колонну автобусов в Сирии

Дамаск, 4 января. Девять мирных жителей погибли, четверо ранены в результате нападения террористов на колонну автобусов, сообщил губернатор сирийской провинции Хама Мохаммад Криштати.

В воскресенье вечером у города Саламия в провинции Хама атаке террористов подверглись колонна бензовозов и три рейсовых автобуса. Губернатор уточнил, что террористы использовали стрелковое оружие.

По данным СМИ, в бой с террористами вступили сирийские военные, из-за чего оказался временно заблокирован отрезок трассы. По сведениям портала Al-Masdar, атаку предприняла входящая в состав запрещенной на территории РФ экстремистской группировки «Исламское государство»1 банда.

Прибывшие на место сирийские военнослужащие преследуют террористов. Очевидцы сообщают об интенсивной перестрелке между солдатами и боевиками.

Ранее СМИ писали, что в результате нападения террористов на автобус в сирийской провинции Хама погибли шесть человек. Террористическая атака произошла около поселения Вади Узейб в районе города Саламия в провинции Хама.

1 Организация запрещена на территории РФ.