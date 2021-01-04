Власти Хамы уточнили число погибших при атаке на колонну автобусов в Сирии

Дамаск, 4 января. Девять мирных жителей погибли, четверо ранены в результате нападения террористов на колонну автобусов, сообщил губернатор сирийской провинции Хама Мохаммад Криштати.
В воскресенье вечером у города Саламия в провинции Хама атаке террористов подверглись колонна бензовозов и три рейсовых автобуса. Губернатор уточнил, что террористы использовали стрелковое оружие.
По данным СМИ, в бой с террористами вступили сирийские военные, из-за чего оказался временно заблокирован отрезок трассы. По сведениям портала Al-Masdar, атаку предприняла входящая в состав запрещенной на территории РФ экстремистской группировки «Исламское государство»1 банда.
Прибывшие на место сирийские военнослужащие преследуют террористов. Очевидцы сообщают об интенсивной перестрелке между солдатами и боевиками.
Ранее СМИ писали, что в результате нападения террористов на автобус в сирийской провинции Хама погибли шесть человек. Террористическая атака произошла около поселения Вади Узейб в районе города Саламия в провинции Хама.
1 Организация запрещена на территории РФ.