Мясников оценил необходимость повторной вакцинации от коронавируса

Москва, 4 января. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале ответил на самые частые вопросы о коронавирусе, в том числе и подтвердил необходимость повторной вакцинации.

В рамках детской игры с подписчиками в «да-нет» врач рассказал, что россиян ждет повторная вакцинация, а незадолго до этого отрицательно ответил на вопрос о долгосрочном эффекте препарата от коронавируса.

Мясников заявил, что российская вакцина от COVID-19 ничуть не хуже западных аналогов и не имеет серьезных побочных эффектов. Среди категорий, которым необязательно прививаться, врач отметил тех, кто уже переболел и больше не представляет опасности для окружающих. Обязательную вакцинацию Мясников отверг в принципе, но добавил, что пренебрежение прививкой — удел тех, кто «думает только о себе».

Недавно врач призвал Россию использовать опыт пандемии себе на пользу и этим наработать преимущества перед другими странами, как ранее сообщил ФАН. Среди способов, которые могли бы помочь государству в этом решении, Мясников отметил укрепление системы здравоохранения и активную подготовку к новым потенциальным эпидемиологическим опасностям.