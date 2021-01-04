Более 740 тыс. случаев COVID-19 выявили в мире за сутки

Женева, 4 января. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о более 740 тысячах случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире за сутки.

Всего к настоящему моменту в мире зарегистрировано 83 322 449 случаев COVID-19. Число скончавшихся от коронавирусной инфекции пациентов достигло 1 831 412. За последние сутки умерли более 12,5 тысячи человек.

Больше всего заражений SARS-CoV-2 (более 36,3 миллиона) выявлено в американском регионе. В Европе медики зафиксировали около 26,9 миллиона случаев COVID-19.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что вызванный пандемией COVID-19, изменением климата и вооруженными конфликтами гуманитарный кризис 2020 года стал крупнейшим со времен Второй мировой войны, сообщает RT. Он призвал все страны мира к мобилизации для помощи нуждающимся.