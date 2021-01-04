Боевики обстреляли Идлибскую зону деэскалации 17 раз за сутки

Дамаск, 4 января. Террористы в течение суток 17 раз обстреляли Идлибскую зону деэскалации, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Вячеслав Сытник.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 17 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН)», — сказал Сытник.

По его словам, семь обстрелов было зарегистрировано в провинции Идлиб, шесть — в провинции Латакия, три — в провинции Алеппо и один — в провинции Хама. Обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зафиксировано.

СМИ сообщили, что турецкие военнослужащие и подконтрольные им боевики из состава «Сирийской национальной армии» (СНА) нанесли удар по нескольким населенным пунктам на севере сирийской провинции Хасака.

1 Организация запрещена на территории РФ.