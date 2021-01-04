Стало известно о шести случаях заражения новым штаммом коронавируса в Греции

Афины, 4 января. Первые случаи заражения новым «британским» штаммом коронавируса зафиксированы в Греции. Правительство ужесточило ограничения.

Мутировавший коронавирус обнаружили в тестах, поступивших в Институт медико-технологических исследований Афинской академии. Журналисты местного телеканала Antenna предполагают, что именно этот факт повлиял на решение правительства страны ужесточить ограничения, несмотря на уже действующий всеобщий карантин.

Сейчас выявлено шесть случаев заражения новым штаммом коронавируса. По информации СМИ, среди них пять жителей Греции и один иностранец. Все инфицированные прилетели в страну из Великобритании.

Карантин в Греции введен до 11 января. Правительство объявило, что закрывает все предприятия сферы услуг, даже те, работа которых до недавнего времени была разрешена.

Эпидемиолог ранее заявила, что опасность нового штамма коронавируса заключается в его большей заразности для детей в возрасте до 19 лет.