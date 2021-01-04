Виктория Боня: Почему я должна стесняться своего акцента

Монако, 4 января. Виктория Боня ответила подписчикам в Instagram на обвинения по поводу акцента, который «появляется» у девушки во время разговора на английском языке.

С недавнего времени Виктория Боня старается снимать истории в Instagram на двух языках — русском и английском. Модель объяснила это тем, что среди ее подписчиков много англоговорящих людей. В субботу, 2 января одна из подписчиц отправила Виктории сообщение, в котором пристыдила за «ужасный» акцент. Боня не растерялась и дала убедительный отпор хейтерам.

«Те, кто блещет умом говорят, что очень важно, чтобы люди говорили на языке не стесняясь, тем самым могли донести свои мысли. А акцент — настолько индивидуально. Я не слышала и не видела ни одного француза, который бы говорил на английском без акцента. Это культура, это наше наследие, почему я должна стесняться своего акцента», — заявила Виктория Боня.

Instagram.com @victoriabonya

Девушка часто сталкивается с различными упреками в свой адрес со стороны подписчиков. Так, недавно Виктория показывала, как она готовит популярное турецко-грузинское блюдо цыпленок табака в духовке и без использования пресса. Тогда практически все девушки и женщины России указали на кулинарные промахи инстадивы.

Недавно ФАН сообщал, что Виктория Боня посетила самый известный мясной ресторан в мире. Модель заказала стейк, стоимость которого составляет 400 долларов.