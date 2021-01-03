Киселев объяснил популярность поздравления Путина на Украине

Москва, 3 января. Телеведущий Дмитрий Киселев рассказал, почему новогоднее поздравление президента РФ Владимира Путина в украинском YouTube оказалось популярнее поздравления Владимира Зеленского.

По количеству запросов на Украине поздравление Путина заняло седьмое место, тогда как поздравление украинского лидера не вошло даже в десятку. По данным Google, в ночь с 31 декабря на 1 января фраза «С новым годом 2021» на русском языке в два раза обошла по количеству поисковых запросов аналогичный запрос на украинском. В топ запросов также попали русскоязычные «Новый год 2021» и «С наступающим».

Киселев объяснил, что популярность русскоязычного контента на Украине связана с тем, что это русскоязычная страна. Телеведущий отметил, что русский язык там используется в быту больше, чем украинский.

«Я понимаю, почему выступление Путина на Украине стало более популярным, чем выступление Зеленского: Путин честен в своем обращении, а Зеленский обманывает свой народ. Во-первых, он использует детей в политике, что запрещено в любой нормальной стране мира. А во-вторых, обманывает украинский народ, что в Ялте есть песок и что можно на песке писать какие-то надписи. Позорище просто, вот и все. Данная ситуация всего лишь отражает реальность», — цитирует Киселева «Журналистская правда».

Ранее сообщалось, что в съемках новогоднего обращения президента Украины участвовали дети. Несовершеннолетние актеры получили за участие в видео президента по 500 гривен. Съемки проходили вечером и ночью, что нарушает трудовое законодательство Украины.