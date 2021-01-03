МИНУСКА считает экс-президента ЦАР Бозизе ответственным за эскалацию насилия в стране

Банги, 3 декабря. Многопрофильная миссия ООН в ЦАР (МИНУСКА) возложила ответственность за нападения на города Дамара и Бангасу в Центральноафриканской Республике на экс-президента страны Франсуа Бозизе и связанные с ним вооруженные группировки.

МИНУСКА считает, что за произошедшими атаками стоят боевики из группировок MPC, 3R и FPRC, а также христианского ополчения «Антибалака», действовавшие в интересах Франсуа Бозизе. Бывший президент ЦАР не был допущен до выборов решением Конституционного суда и сделал своей целью срыв голосования.

Согласно заявлению МИНУСКА, вооруженным силам ЦАР (FACA) при поддержке миротворцев удалось уничтожить пять боевиков в Бангасу и восемь в Дамара. При этом были ранены два бойца армии Республики, которых немедленно эвакуировали в Бриа.

В пресс-релизе организации говорится, что стычки с вооруженными силами ЦАР в районе Дамара и Бангасу, произошедшие в субботу и воскресенье, являются частью кампании по дискредитации выборов президента и членов Национальной ассамблеи, прошедших в Республике 27 декабря. Глава миссии ООН Манкер Ндиайе заявил, что МИНУСКА продолжит исполнять свои обязанности по обеспечению безопасности в ЦАР.