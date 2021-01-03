Эпидемиолог объяснила опасность новой мутации коронавируса

Лондон, 3 января. Старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани объяснила, в чем заключается опасность «британского» штамма коронавируса SARS-CoV-2.

По ее словам, новый штамм вируса более заразен для детей и подростков в возрасте до 19 лет и с большей вероятностью может привести к проявлению симптомов заболевания в этой возрастной группе. Гурдасани подчеркнула, что из-за повышенной заразности для детей и подростков «британский» штамм может быстрее передаться взрослым, что приведет к ускоренному распространению коронавирусной инфекции и новым смертям.

Эти выводы эпидемиолог назвала «очень тревожными» и призвала «действовать уже сейчас».

«Эти данные свидетельствуют о том, что ситуация в Великобритании, вероятно, станет намного хуже», — написала эпидемиолог в Twitter .

О новой мутации коронавируса стало известно в середине декабря. Штамм обнаружили в Великобритании, после чего многие страны приостановили сообщение с Соединенным Королевством. По предварительным данным, новый вариант вируса может быть на 70% заразнее обычного.

В то же время, пока нет достоверной информации о том, что этот штамм вызывает более тяжелое течение заболевания и более высокий риск смерти. По данным Роспотребнадзора, данная мутация коронавируса в России не представлена.

В Британии за сутки было выявлено свыше 54 тыс. случаев COVID-19, сообщает RT. Скончались 454 человека, инфицированных коронавирусом. За все время пандемии в стране выявили 2 654 779 заболевших.