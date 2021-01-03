Банги, 3 января. Специальный представитель Генерального секретаря ООН в Центральноафриканской Республике, глава МИНУСКА Манкер Ндиайе дал оценку всеобщим выборам, прошедшим в ЦАР 27 декабря прошедшего года.

Ндиайе заявил, что голосование прошло успешно, и это является поводом для праздника. Также он отметил, что многие люди сделали все возможное, чтобы предотвратить волеизъявление народа Республики.

Срыв выборов президента и членов Национальной Ассамблеи ЦАР стал целью вооруженных бандформирований, подстрекаемых экс-президентом Франсуа Бозизе, который не был зарегистрирован в качестве кандидата на пост главы государства из-за подачи в Национальное избирательное управление (ANE) поддельных документов и наличия персональных санкций ООН.

Несмотря на усилия боевиков, которые запугивали граждан страны и совершали попытки уничтожения избирательных материалов, голосование на большинстве участков прошло в мирной обстановке. Безопасность выборов стала возможной благодаря помощи РФ. Российские инструкторы не только тренировали вооруженные силы Центральноафриканской Республики (FACA), но и занимались доставкой материалов для голосования, а также обеспечивали порядок на избирательных участках.

Отдельно следует упомянуть принципиальную позицию Конституционного суда ЦАР (КС), который отклонил прошение группы кандидатов в президенты страны о переносе выборов. Оппозиционеры воспользовались самоотводом Жан-Сержа Бокасса, баллотировавшегося на пост главы Республики, чтобы потребовать изменения сроков голосования. Однако в КС решили, что Конституция страны имеет приоритет над Избирательным кодексом, на который ссылались оппозиционные кандидаты. Таким образом, выборы в ЦАР прошли в заранее запланированный срок.