Миссия ООН в ЦАР осудила нападение боевиков на Бангасу

Банги, 3 января. Многопрофильная миссия ООН в ЦАР (МИНУСКА) решительно осуждает нападение боевиков на Бангасу, произошедшее утром. В организации призвали к немедленному прекращению насилия, жертвами которого становятся мирные граждане Республики.

МИНУСКА указывает на связь атаковавших Бангасу боевиков с экс-президентом ЦАР Франсуа Бозизе. Конституционный суд страны отклонил его кандидатуру на выборах президента Республики, после чего Бозизе направился в северо-западную часть страны, откуда пытался сорвать избирательный процесс.

Лидер ЦАР Фостен-Арканж Туадера в беседе с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым заявил, что именно Бозизе стоит за активизацией вооруженных бандформирований накануне выборов в Республике. Позднее эту информацию подтвердил бежавший от боевиков гражданин ЦАР.

Бандиты объединились в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC), в которую вошли представители действовавших в стране бандформирований, включая радикальных исламистов из группировки 3R, «Патриотическое движение в поддержку Центральноафриканской Республики» (MPC), а также наемники из Чада и Судана.

Несмотря на попытки CPC сорвать выборы, FACA удалось обеспечить безопасное голосование в большинстве регионов страны. Это отразилось на высокой явке, которую отметили как иностранные наблюдатели, так и правительство страны.

В настоящий момент Бангасу находится под полным контролем правительства Республики, в городе проводится усиленное патрулирование. Сообщается, что в ходе столкновения с вооруженными силами ЦАР (FACA) были уничтожены пятеро боевиков. О потерях среди личного состава FACA сведений не поступало.

Ранее об успешных действиях правительственных сил в стычке с CPC сообщил премьер-министр страны Фирмен Нгребада. Также он призвал частные радиостанции, вещающие на территории ЦАР, прекратить транслировать недостоверные сведения и перестать выражать сочувствие боевикам. Глава правительства отметил, что к нарушителям будут применяться санкции в соответствии с законодательством Республики.

На недопустимость распространения дезинформации в период выборов еще в октябре 2020 года указывал президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. Он подчеркнул, что СМИ становятся настоящим оружием в недобросовестных руках, а за организаторами подобных манипуляций могут стоять заинтересованные в расшатывании ситуации в стране силы.