Политолог раскрыл детали компромисса между Лукашенко и папой Франциском

Между президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и наследником апостола Петра на Земле явно достигнуто некое соглашение. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Папа римский Франциск принял 3 января 2021 года отставку митрополита Минского и Могилевского Тадеуша Кондрусевича. Известно, что он осуждал действия белорусских властей в отношении протестующих на антиправительственных митингах, а Лукашенко неоднократно заявлял, что главный католический клирик страны ездил в Польшу «получать инструкции, как разрушать Беларусь».

«В Белоруссии сейчас происходят сложные (я бы даже сказал, неоднозначные) политические процессы, — заявил Межевич. — Конечно, как общественность страны, так и светская и духовная власть имеют полное право на свободу мнений. Однако в современном мире возможности церкви комментировать действия избранных народом правительств несколько ограничены».

Политолог подчеркнул, что в Европе нет государств, в которых мнение клириков стояло бы выше мнения политических деятелей — а республика Беларусь, как известно, является частью европейского континента.

«А потому в борьбе за убеждения и даже души граждан первое слово всегда стоит за светской властью, — отметил эксперт. — Господин Кондрусевич, будучи высшим представителем Святого престола в Белоруссии, безусловно, имел и имеет право на политическую оценку происходящих событий. Но мне кажется, что на определенном этапе его оценки стали избыточно бескомпромиссными — он вполне мог выразить несогласие с действиями государства, оставшись в рамках корректности и, как следствие, в рамках политического поля».

По словам собеседника ФАН, раньше многие политические эксперты, работающие «как раз по белорусскому направлению», надеялись, что именно христианская церковь (представленная в Республике Беларусь как православием, так и католицизмом) возьмет на себя функцию миротворца и «найдет дорогу между оппозицией и властью».

«Однако после демарша Кондрусевича надежды на подобный исход оказались похороненными, — заявил Межевич. — Вместе с тем я хочу отметить, что власти Белоруссии сделали все, чтобы священник воспользовался своим конституционным правом и получил возможность вернуться в страну (Кондрусевич имеет белорусский паспорт. — Прим. ФАН). Это хороший знак».

Политолог заметил, что отставка клирика с высокого поста стала своеобразным компромиссом между Лукашенко и папой Франциском — и теперь в Минск отправится новый представитель Святого престола.