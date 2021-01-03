Станислав Садальский рассказал о самочувствии Бориса Грачевского

Художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский угодил в больницу с коронавирусом. Поклонники режиссера были сильно обеспокоены его состоянием. В разговоре с ФАН актер и друг Грачевского Станислав Садальский рассказал, как чувствует себя «отец Ералаша» в больнице.

«Боря щебечет, веселый, готов к работе, бьет копытом, хочет снова играть. Он выкарабкался, и он счастливый», — говорит актер.

Борис Грачевский управляет юмористическим киножурналом с 2002 года. Последнее время ему все сложнее заниматься любимым делом из-за финансовых трудностей. Кроме того, Министерство культуры РФ отказалось оказывать поддержку проекту. Режиссера все чаще посещают мысли о продаже своего детища.

Борису Грачевскому поставили диагноз COVID-19 еще в декабре. Режиссер пытался излечиться от недуга в домашних условиях, регулярно поддерживая связь с лечащим врачом. Однако перед Новым годом Грачевского увезли в больницу, у него были выявлены признаки пневмонии, появилась отдышка и температура.

Худрук «Ералаша» лежал в палате с аппаратом ИВЛ, только иногда он мог дышать самостоятельно.

Сейчас, по словам Станислава Садальского, режиссеру ничего не угрожает, и он идет на поправку. Он в хорошем настроении, улыбается и даже отправляет в соцсети свои веселые снимки.

Ранее Станислав Садальский рассказал, как он встретил Новый 2021 год и какое желание загадал под бой курантов. А планами на предстоящие праздники поделился музыкальный критик Сергей Соседов.