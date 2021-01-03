Беременная Кети Топурия показала редкое фото с мужем

Москва, 3 января. Беременная певица и солистка группы «А’Студио» Кети Топурия показала фанатам редкое фото с мужем, бизнесменом Львом Деньговым. Снимок она разместила на своей странице в Instagram.

В 2020 году исполнительница получила предложение выйти замуж от своего возлюбленного, а позже появились сообщения о ее беременности, хотя долгое время эта информация тщательнейшим образом скрывалась от СМИ. Свадьба Деньгова и Топурии состоялась 20 ноября. Брак с 36-летним миллионером стал вторым в жизни певицы.

На свежем снимке Кети Топурия позирует вместе со своим супругом. Счастливая пара сидит за столом в обнимку. На исполнительнице черная майка с глубоким декольте и красный пиджак. Редкий кадр с мужем привел в восторг подписчиков.

«Какие красивые», «Какая красивая пара», «Будьте счастливы!» — восхитились поклонники Кети Топурии.

Ранее Топурия подняла поклонникам настроение, исполнив новогодний хит Last Christmas британского поп-дуэта Wham!.