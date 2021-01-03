Звезда «Папиных дочек» Арзамасова показала первые фото после свадьбы с Авербухом

Москва, 3 января. Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова, которая вышла замуж за Илью Авербуха, показала фото в пуховике с меховым капюшоном. Первые снимки после свадьбы актриса разместила в своем Instagram-аккаунте.

Улыбающаяся артистка позировала среди гирлянд в пуховике с животным принтом. В руках Лиза держала бенгальские огни.

«Загадывать желания под бой курантов — особенно нежная новогодняя традиция!! Каждый год мы знаем, что будем это делать и никогда-никогда не готовимся заранее», — написала Арзамасова.

Она также поделилась своими мыслями насчет того, что же большинство людей загадали в новогоднюю ночь. Артистка уверена, что большинство пожелали здоровья близким и родным.

«Лизонька, звездочка наша, желаю неиссякаемого вдохновения, без него нет эмоций, нет движения вперед. Прекрасного, волшебного нового года!» — пожелала один из подписчиков актрисы.

Напомним, Авербух и Арзамасова поженились в декабре 2020 года. Об их романтических отношениях стало известно только осенью. Влюбленные после свадьбы улетели в Сочи.