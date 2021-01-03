Офис президента Зеленского извещен о ситуации с освобожденным Россией украинцем

Одним из четырех освобожденных из ливийского плена Правительства национального согласия (ПНС) Ливии оказался украинец Володимир Давтян. Он уже поблагодарил Россию за то, что она помогла ему выбраться из заключения, и в настоящее время ждет действий от Киева, чтобы его доставили в родной Мариуполь. Однако посольство Украины пока не связывалось с российской стороной по поводу ситуации с освобождением своего гражданина.

Эксперт комиссии по СМИ ОП РФ Вадим Манукян по поводу этой ситуации связался с Владиславом Рогимовым, бывшим пиарщиком и политтехнологом Владимира Зеленского на выборах президента Украины. Рогимов проживает в Киеве и поддерживает контакты с представителями Офиса президента (ОП) Украины. Стоит отметить, что в феврале 2020 года он наряду с другими общественниками участвовал в пикете у посольства Ливии в Москве в поддержку Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые в итоге были освобождены в декабре минувшего года из ливийского плена.

— Владислав, я с тобой связался сразу после освобождения четырех наших ребят из ливийского плена. Мне понадобилось твое содействие после озвученной Александром Малькевичем информации о том, что один из освобожденных, Володимир Давтян, является гражданином Украины. Я тебя просил по своим каналам связаться с ОП Украины и узнать, когда они готовы будут забрать своего гражданина. У Давтяна нет документов. Он не может самостоятельно добраться до своей родины. Какова ситуация к данному моменту? Что удалось узнать?

— Я связался не только с ОП Украины, но и с украинскими журналистами и политиками. Они все как один говорят, что впервые только от меня узнали о ситуации с Володимиром Давтяном. Они очень удивлены, что Россия провела операцию по освобождению украинского гражданина. Как мне сообщили в ОП Украины, 4 января будет первый рабочий день в 2021 году и судьбой освобожденного украинца займется МИД страны, а также украинское посольство в Москве. Очень хочется надеяться, что они не будут тянуть с его отправкой на родину.

— То есть получается, что на Украине судьбой своего гражданина не интересовались до его освобождения Россией?

— Увы, сложилось все именно так, но главное, что сейчас во властных структурах на Украине уже точно все в курсе этой ситуации, и я надеюсь, что после полученной информации бюрократический механизм начнет быстрее двигаться в направлении помощи украинскому гражданину. Это сейчас главное. Спасибо тебе за оперативно переданную информацию по этой ситуации. Считаю, что в такие моменты даже конфликтующим друг с другом странам нужно отбрасывать политические амбиции и работать слаженно на благо простых людей. Россия свою важную работу выполнила, теперь дело за Украиной вернуть своего гражданина домой. Надеюсь, что в скором времени он вернется в свой родной Мариуполь.