Станислав Садальский рассказал ФАН, какое желание загадал под бой курантов

Заслуженный артист, актер театра и кино Станислав Садальский встретил Новый год в рабочем режиме, но, несмотря на это, все же загадал традиционное желание под бой курантов. Об этом он рассказал корреспонденту ФАН.

«Новый год выдался рабочим, я играл в спектакле. Конечно, жаль, что народа было мало, как говорится, три сестры и дядя Ваня, но больше не разрешает Роспотребнадзор», — рассказал артист.

Сам праздник Станислав Садальский встретил дома с шампанским, черной икрой и вареной картошкой. И по традиции загадал желание.

«Написал в 12 часов записку с желанием, чтобы начались спектакли, чтобы все, кто меня знает и кого знаю я, были здоровы. В 12 часов выпил кислого шампанского «Советского», потому что «Абрау-Дюрсо» все разобрали. Сжег записку, выпил и лег спать», — говорит актер.

А вот всеми любимого салата оливье в списке праздничных угощений Садальского не было. Он признался, что не питает особой любви к этому блюду.

«Боже упаси, только не оливье. Я ненавижу этот салат и эту традицию придуманную. На последние деньги взял картошку с черной икрой. Считаю, что это самое праздничное блюдо. На последние купил, по сусекам поскреб», — саркастически заметил артист.

Ранее в интервью с ФАН про встречу Нового года и планы на праздничные каникулы рассказал певец и музыкант Юрий Лоза. А музыкальный критик Сергей Соседов и вовсе признался, что этот праздник чуть не стал для него последним.