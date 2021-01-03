Пугачева поразила поклонников «честным» селфи без макияжа

Москва, 3 января. Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева редко выкладывает фотографии в соцсети, но на этот раз она решила порадовать своих поклонников редким снимком в Instagram-аккаунте. Исполнительница показала, как выглядит без макияжа. Подписчики были поражены.

Певице уже 71 год, однако она не стесняется публиковать «настоящие» фото, на которых на ее лице нет макияжа. В копилку «честных» снимков пошло и последнее селфи, которое было сделано во время прогулки по зимнему саду. Алла Пугачева утеплилась в белый пуховик с капюшоном.

Подписчики примадонны пришла в настоящий восторг и осыпали своего кумира комплиментами. Слова восхищения они оставили в комментариях под постом.

«Неповторимая, неподражаемая, лучшая! Аллочка Борисовна, с Новым годом!» — поздравил один из фанатов. «С Новым Годом Вас, наша любимая Алла Борисовна, и всю Вашу семью! Здоровья всем, любви, счастья, новых идей. Мы Вас очень любим», — написал второй. «Бабуся Алла», — оставил комментарий третий.

Супруг Аллы Пугачевой, юморист Максим Галкин ранее показал на видео тренировку детей Гарри и Лизы в спортзале.