Новое обновление Windows 10 принудительно удалит Flash Player

Вашингтон, 3 января. Компания Microsoft подготовила специальное обновление операционной системы Windows 10, после установки которого с компьютера автоматически удалится приложение Flash Player.

Уже 14 января компания Adobe планирует повсеместно блокировать все файлы Flash, поэтому их воспроизведение на компьютерах скоро станет невозможным. Microsoft с начала сентября добровольно предлагает пользователям в ручном режиме произвести удаление всех компонентов программы, а уже в конце января 2021 года операционная система Windows 10 автоматически произведет деинсталляцию.

Разработчики компании Adobe на протяжении нескольких лет готовились к прекращению поддержки Flash Player из-за появившейся информации об уязвимостях в программе. В Adobe заявили, что работают над созданием современного и безопасного приложения, которое станет аналогом Flash Player, работающего на протяжении 11 лет.

Недавно ФАН сообщал, что доля компьютеров под управлением операционной системы Windows XP от компании Microsoft снизилась до менее чем одного процента к концу 2020 года.