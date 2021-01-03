Эпидемиолог призвала изучить очаг новой болезни в Конго

Махачкала, 3 января. Сообщения о возможном возникновении новой смертельной «болезни X» в Конго не должны вызывать панику среди людей. В первую очередь, очаг заболевания необходимо обследовать с привлечением специалистов из различных областей науки, рассказала ФАН эпидемиолог из Дагестана Лейля Тимербаева.

Она напомнила, что инфекции подвергаются мутациям. При этом могут возникать ранее неизвестные заболевания, считает она.

«Инфекции мутируют, появляются новые виды конкретного заболевания, возникают новые переносчики бактерий и вирусов. Поэтому новая инфекция, возможно, и появилась. Сейчас не нужно паниковать, лучше вовремя сформировать группу по обследованию очага, определить источник, пути и механизм передачи болезни, определиться с методами диагностики и лечения, способами профилактики. Необходимо тщательно обследовать очаг с привлечением многих специалистов, не только микробиологов и бактериологов, но и клиницистов», – сказала Тимербаева.

О возможном появлении нового заболевания ранее сообщил микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, который известен тем, что в 70-х годах прошлого века первым обнаружил вирус Эбола. По его словам, у одной из пациенток в Демократической Республике Конго выявлена ранее неизвестная медицине болезнь. Муембе-Тамфум полагает, что женщина – носитель «болезни Х», которая по смертности может быть близка к вирусу Эбола. В настоящее время пациентка в Конго полностью изолирована от окружающих.

Ранее ФАН сообщал, что Роспотребнадзор прокомментировал информацию о новом заболевании. В ведомстве заявили, что изучают все источники и публикации о неизвестном патогене.