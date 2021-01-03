Киевский эксперт заявил, что «обнаглевший» народ Украины сам виноват в своих бедах

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов заявил, что его соотечественники обнаглели и сами виноваты в своих бедах. Об этом он рассказал в эфире украинского телеканала NewsOne.

В студии был показан сюжет, в котором пенсионерка жаловалась на то, что не может позволить себе купить банку красной икры один раз в год. Как оказалось, размер ее пенсии составляет 2,4 тыс. грн (6,2 тыс. руб.), поэтому она может выделить на новогодний стол всего 500 грн (1,3 тыс. руб.). Также женщина сообщила, что вынуждена ездить по различным киевским рынкам в поисках самых низких цен на продукты питания.

Исполнительный директор Союза потребителей Максим Несмеянов отметил, что жители Украины сами виноваты в своих бедах. Кроме того, он назвал соотечественников «обнаглевшими».

«Народ Украины обнаглел, он сам виноват в своих бедах! Давайте разберемся. Люди с 90-х занимаются полной ерундой, голосуя на выборах за одних и тех же политиков. А потом еще и удивляются, почему они так плохо живут. А вы, родные, в 90-х о пенсиях думали? Вы не знали, что сокращается население Украины, из-за чего в будущем выплат от государства не будет? Сегодня вся украинская молодежь прекрасно осведомлена о том, что власти не будут платить им пенсии», — сказал эксперт.

Он заявил, что люди являются источником всех проблем, а украинцы заслуживают то правительство, которое они себе постоянно выбирают.

«Я хожу на рынок. Там продают поддельную красную и черную икру. Ее себестоимость равна 20 грн (52 руб.), а продают — за 150 грн (391 руб.). Я ловлю покупателя за руку и сообщаю о том, что его обманули. А он мне отвечает: «Коробочка красивая. Новогоднее настроение будет». И так 20 лет. Лица красивые, поэтому и выбирают такую власть. Люди — источник всех проблем. Это что, чиновники на улицах гадят? Почему у нас в стране все так легко ломается? Потому что каждый сам за себя. Каждый народ заслуживает то правительство, которое он выбирает. Мы все знаем, что во всем виноват наш любимый украинский народ», — резюмировал Несмеянов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что экс-глава Закарпатской и Луганской областей Геннадий Москаль назвал главную ошибку украинцев. По его словам, проблема состоит в том, что граждане страны постоянно голосовали на выборах за неправильных политиков.