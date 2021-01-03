Галкин показал на видео тренировку Гарри и Лизы в спортзале

Москва, 3 января. Дети примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина занимаются не только пением, музицированием, изучением иностранных языков, но и спортом. Отец звездного семейства показал на видео в своем Instagram-аккаунте, как Лиза и Гарри занимаются в спортзале.

Новый год большая семья встретила в компании друзей, среди которых были и Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой. Недавно в Сети появились умилительные кадры, на которых запечатлено, как юный наследник Галкина играет с композитором. Поклонники семьи пришли в настоящий восторг, заметив, что дети очень талантливы.

Долгожданный праздник завершился, однако для Лизы и Гарри это не повод расслабиться. У них очень плотное расписание. Юморист в этот раз поделился с фанатами, как юные Галкины занимаются физической активностью в спортзале.

«А что это за упражнение?» — поинтересовался Максим Галкина. «Это упражнение на внимание, чтобы позаботились друг о друге», — объяснил тренер.

Наследники Галкина начали ползти на четвереньках, но в обратную сторону — задом наперед. Наставник Лизы и Гарри напомнил им об улыбке, с которой нужно обязательно заниматься спортом.

Юморист часто делится в соцсетях забавными кадрами со своими детьми. Недавно он умилил подписчиков видео с сыном Гарри в пуховике и ярко-оранжевой шапке-ушанке.