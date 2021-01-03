Амаяк Акопян вспомнил, как встречал Новый год с Муаммаром Каддафи и его гаремом

Пандемия сильно повлияла на новогодние праздники. Многие дружные семьи, собиравшиеся до этого в большом кругу, чтобы вместе встретить бой курантов, вынуждены были «распасться» на группы по два и три человека, отправляющие друг другу видеосообщения с поздравлениями. Именно так встретили Новый год родные и близкие фокусника и иллюзиониста Амаяка Акопяна. В интервью ФАН он рассказал, как прошедшая новогодняя ночь стала самой грустной в его жизни.

«Сегодня я принадлежу к категории людей, которые ведут крайне замкнутый образ жизни, — поделился переживаниями артист. — Круг моего общения сузился до такой степени, что диалоги мне приходится вести в основном с самим лишь собой. Дети и внуки живут за границей, в Америке и Израиле, и выехать к ним я, разумеется, не могу из-за локдаунов и карантинов».

Тем не менее 2021 год фокусник встречал не один: вместе с ним была его жена, разделившая с супругом радость новогоднего чуда. Что же до традиций празднования Нового года, то они, по словам Акопяна, остались в далеком прошлом, когда он был «молодым, красивым и стройным», а его семья — большой и дружной.

«С тех пор все поменялось, — вздохнул иллюзионист. — Слишком многие ушли из жизни. Так что наши новогодние традиции, актуальные когда-то, стали попросту бессмысленными. Мы с женой просто сели за стол, выпили и закусили, а потом легли спать. Все».

Иллюзионист рассказал корреспонденту ФАН, что когда-то ездил с гастролями по всему миру, побывав почти в 70 странах. Новый год ему приходилось встречать во Франции в компании Жана Маре (1991 год) и в Ливии, где он выступал для самого Муаммара Каддафи и его гарема (1998 год).

«Кроме того, в гостях у моих родителей был французский певец Шарль Азнавур — он встречал вместе с нами Рождество. Эх, было время! — с улыбкой вспомнил собеседник ФАН. — А сколько раз я проводил новогоднюю ночь прямо в самолетах и поездах! Да, радостно и искрометно проходили у меня праздники в мою молодость».

Сейчас же, признался фокусник, он не гастролирует и «не ездит никуда». До недавнего времени это его даже радовало: но затем один за другим стали уходить его близкие люди: кто из страны, а кто — из жизни.

«И все эти трюки, которыми я прославился и которые так любил показывать своей семье в Новый год, мне теперь даже некому демонстрировать, — поделился своей болью Акопян. — Разве что только себе самому перед зеркалом».

Тем не менее в ночь с 31 декабря на 1 января иллюзионист все-таки надел костюм своего легендарного сказочного персонажа-волшебника Рахат Лукумыча, который когда-то успел полюбиться маленьким зрителям телепередачи «Спокойной ночи, малыши».