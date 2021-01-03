Глава МИНУСКА отметил усилия сотрудников ООН по обеспечению безопасности в ЦАР

Банги, 3 января. Глава многопрофильной миссии ООН в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА) Манкер Ндиайе выразил благодарность полиции ООН и сотрудникам Организации, которые остаются в состоянии повышенной готовности для защиты гражданского населения страны.

Ндиайе призвал сохранять эту позицию и мобилизовать все доступные средства для поддержания порядка в ЦАР. Также он заявил , что, несмотря на попытки срыва всеобщих выборов, состоявшихся 27 декабря прошлого года, голосование прошло успешно.

Ранее СМИ Центральноафриканской Республики сообщили о столкновениях вооруженных сил ЦАР (FACA) и миротворцев МИНУСКА с боевиками «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) в районе города Бангасу на юге страны. Позже премьер-министр Республики Фирмен Нгребада заявил , что нападение отбито и город находится под контролем правительственных сил.