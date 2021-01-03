Выставленные на продажу склады купца Горохова в будущем не поменяют свой облик

Томск, 3 января. Памятник архитектуры федерального значения — склады купца Горохова в Томске — выставили на продажу. Информация о лоте размещена на популярном сайте объявлений и на портале, на котором содержится информация о проведении торгов на территории РФ.

По данным объявления, площадь имущественного комплекса составляет 1779,4 кв. метра и 0,15 га земли. Здание расположено на ул. Набережная реки Томи, 27 в Ленинском районе города, вблизи жилой застройки.

Историческое здание будет продано на аукционе, который организует АО «Дом РФ». Регистрация участников продлится до 1 февраля, а сама процедура продажи 5 февраля. Стартовая цена лота начинается с 9,6 млн рублей. На лицевом счете участников аукциона будет осуществлена блокировка задатка в размере 1 927 800 рублей.

Отмечается, что продаваемый объект на данный момент по назначению не используется и находится в аварийном состоянии — частично разрушен фундамент, в стенах есть сквозные трещины, частично отсутствуют деревянные двери и окна, а также деформированы металлические двери.

Корреспондент ФАН изучил конкурсную документацию. Так как здание относится к объектам культурного наследия, то к будущему собственнику будет предъявлено главное требование — не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуру, интерьер объекта культурного наследия.

Недавно ФАН сообщал, что томские волонтеры работают над созданием в городе новых общественных пространств.