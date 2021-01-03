Звезда сериала «Интерны» Камынина рассказала о своем способе справиться с унынием

Москва, 3 января. Российская актриса театра и кино Светлана Камынина, получившая широкую известность благодаря роли главврача Анастасии Кисегач в телесериале «Интерны», рассказала о принципах, с которыми идет по жизни. В разговоре с изданием Teleprogramma.pro знаменитость поделилась, что старается не унывать.

Звезда сериала «Интерны» рассказала, как справляться с проблемами и не унывать. Актриса уверена, что любые трудности делают человека сильнее. Иногда Камынина говорит себе: «Настя, соберись!». К слову, сериал именно с таким названием и с участием Анастасии вышел сегодня.

«Периодически я пытаюсь собраться, чтобы не раскисать. Наверно, на этой планете не существует человека, который бы не говорил себе такие слова хотя бы раз в жизни. Другое дело, с каким посылом это произносится. Можно сказать себе: «Давай-ка соберись!» с позитивной точки зрения — в контексте, что не надо отчаиваться», — пояснила звезда телеэкранов.

Собеседница издания подчеркнула, что с большими объемами работы можно справляться и с позитивным настроением, а заниматься самоистязанием не стоит.

«Так или иначе, метод «внутреннего собрания» — это то, через что проходил каждый человек, и я не исключение. Я <…> стремлюсь действовать в конструктивном русле», — заметила актриса.

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