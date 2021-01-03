Действия России в сфере безопасности ЦАР положительно оценили во Франции

Банги, 3 декабря. Международное французское радио (RFI) отмечает положительное влияние российских инструкторов и миротворцев из Руанды на обстановку в ЦАР. Благодаря их поддержке правительству Республики удается пресекать попытки дестабилизировать ситуацию в стране.

Корреспондент RFI Шарлотта Коссе констатировала восстановление порядка на оси Ялока-Боссембеле-Боали, где накануне выборов неоднократно происходили стычки между боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) и вооруженными силами страны (FACA), которым помогают миротворцы ООН. Ранее на данном отрезке проходило грузовое сообщение между ЦАР и Камеруном. Однако на данный момент его временно приостановили. Ожидается, что движение возобновится в ближайшее время.

Также бойцы FACA отбили атаку вооруженных бандитов в районе города Бангасу в южной части страны, о чем сообщил глава правительства Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада. Немаловажную роль в успехах местных ВС сыграли российские инструкторы, которые внесли значительный вклад как в обучение личного состава ВС, так и в обеспечение безопасности на всеобщих выборах, прошедших в ЦАР 27 числа. Представители РФ работали наблюдателями на участках для голосования, а также осуществляли доставку и охрану избирательных материалов.

Политолог Владимир Джаралла в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что ему было несколько непривычно наблюдать помощь России в подготовке технической стороны выборов, однако влияние Москвы на успешное проведение голосования оказалось исключительно положительным.