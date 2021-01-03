Депутат Гартунг рассказал ФАН о планах качать мышцы и играть с внуками на каникулах

Нет ничего лучше, чем проводить новогодние праздники вместе со своей семьей, особенно с детьми и внуками. Об этом в интервью ФАН заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг.

«Сам сделал горку внукам, будем вместе кататься, — поделился планами депутат. — Санки выбрали одноместные, мои внуки примерно одного возраста. Их у меня семеро — пять мальчиков и две девочки. Будем стихи с ними читать на каникулах и в шахматы играть (один из них играет просто отменно, притом что учится в первом классе). Думаю, мы даже устроим своеобразный турнир».

Помимо интеллектуальных видов спорта, внуки парламентария занимаются его «активными» разновидностями — трое из них ходят на хоккей, и собеседник ФАН планирует составить им компанию. Он также собирается поиграть с ними в футбол на снегу.

«Чтобы бегать за внуками, надо быть в форме, — добавил Гартунг. — Так что на праздниках я планирую каждый день заниматься спортом: качаться со штангой, подтягиваться, держать планку. Конечно, и поработать тоже придется: наша партия разворачивает активную деятельность в российских регионах».

Депутат также собирается всерьез засесть за книги: так, его серьезно интересуют труды писателя Ицхака Адизеса.

«Сын мне посоветовал обязательно прочитать всякую литературу. Он убежден, что это поможет выработке и правильному принятию решений в масштабах экономики страны, — заявил парламентарий. — Вы же видите: доходы граждан падают, экономика не растет. А управленческими решениями можно многое исправить».

У российской певицы оперы и оперетты, народной артистки РФ Елены Ионовой практически нет времени свободно выдохнуть на новогодних праздниках. В интервью ФАН она заявила, что планов у нее «гораздо больше, чем дней в каникулах».