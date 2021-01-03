Пенсионерка из Гатчины утверждает, что в церковной лавке ей продали макаронные изделия вместо свечей. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал случившееся.

«В церковных сетях не могут реализовывать вместо свечей макароны. Это невозможно. Если поджигать макароны, они будут коптить, закоптят все иконы и стены. Это в чистом виде какое-то безумие. Я ни разу такого не слышал и не видел», — говорит общественный деятель.

Пожилая жительница Ленинградской области рассказала о случившемся журналистам и своей внучке. Последняя даже пошла разбираться в церковь, где только развели руками, намекнув на сумасшествие женщин. В свою очередь Виталий Милонов предположил, что над бабушкой могли подшутить родственники, потому что для церкви ситуация невообразимая.

«Свечи, которые продаются в церкви, как правило, закупаются на известных складах церковной продукции, поэтому там не может быть никаких макарон. Если зажечь такую «макаронную свечу», поднимется неприятный характерный запах, сразу вскроется обман. Наверное, здесь поработала какая-то нечистая сила. Не думаю, что это реально имеет отношение к продаже свечей, такого не может быть», — объясняет Виталий Милонов.

Пенсионерка обнаружила подлог спустя месяц после покупки свечей. 31 декабря внезапно в ее доме был отключен свет, и она решила осветить помещение, церковными свечами. Однако сделать этого ей не удалось, как оказалось, они были полыми внутри и сделаны из муки, а не из воска.

Ранее ФАН сообщал, что будущий год может приятно порадовать российских пенсионеров, для них введут ряд новых выплат. Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился планами правительства на 2021 год.