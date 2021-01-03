История Центральноафриканской Республики — это почти непрекращающаяся с 60-х годов прошлого века череда военных переворотов и конфликтов правительства с массой вооруженных группировок, претендующих на политический статус. Все перечисленное до недавнего времени не могло не сказываться на уровне жизни гражданского населения.

Это особенно отмечают жители столицы, например, рыбак Патиль Каянду, который, помимо прочего, время от времени добывает песок для строительства со дна Убанги.

«Нам нужен тот, кто смог бы помочь. За 50 лет страна не смогла развиться, поэтому нужно государство. Я думаю, что русские — это хорошо, безопасность страны — это хорошо, военная помощь — это хорошо. Я голосовал за Туадера и хочу, чтобы он остался на второй срок, ведь он хороший политик. Ему нужен мир, и он делает ставку на молодежь. Президент уже много сделал, но ему нужно продолжать. Сейчас молодежи есть чем себя прокормить. При Туадера — я ем. Всем нужна пища и поэтому нам нужен Туадера», — рассказал собеседник ФАН.

Экономика, образование и уровень жизни

В 2019 году темпы экономического роста в ЦАР составляли 3,1%, что выше показателя соседних стран. При этом, по прогнозам МВФ, несмотря на пандемию COVID-19, в 2021 году экономический рост в стране увеличится до 3,5%.

Неизменный до недавнего времени низкий уровень жизни в стране, конечно же, не устраивал и молодежь. Так, еще одна жительница столицы, занятая в сфере торговли девушка Франциска, заявила, что Центральноафриканской Республике необходима модернизация системы образования, без которой не может быть и развития государства.

«Жизнь плохая и тяжелая. В отсталых странах всегда происходит именно так: наши семьи страдают. Я хочу, чтобы россияне нас поддержали, хочу, чтобы нам принесли мир и разоружили бандитов. Я хочу, чтобы Россия нам помогла в образовании, построила школы, чтобы в наших отсталых странах появились колледжи и лицеи», — объяснила она.

Прогресс в сфере безопасности

Все изменилось после подписания Хартумских соглашений в январе 2019 года. Тогда обстановка в стране начала стабилизироваться, а отдельные вспышки вооруженных столкновений довольно быстро пресекались правительственными силами. Подробнее о позитивных подвижках корреспонденту ФАН рассказал госслужащий при Министерстве экономики, планирования и сотрудничества Руфа Гедиги.

«Я заверяю вас, изменения огромные: раньше не было согласия межу людьми. Например, я не мог даже и подумать пойти на пятый километр. Сейчас можно свободно передвигаться, и уже одно это говорит о том, что есть значительный прогресс. В особенности с появлением наших друзей, мы хотим искренне поблагодарить русских, потому что ваше присутствие придает нам уверенности. Это приятно», — заметил чиновник.

Тем не менее накануне выборов в Центральноафриканской Республике активизировались вооруженные группировки, за действиями которых стоит бывший президент страны Франсуа Бозизе. Дело в том, что Конституционный суд отклонил регистрацию его кандидатуры на пост главы государства, после чего он попытался сорвать выборы.

Защита электоральных прав граждан ЦАР

Бозизе призвал сторонников к запугивать мирное население и приказал им уничтожать избирательные материалы. На некоторых территориях такие события действительно имели место. Однако, благодаря усилиям правительственных сил, подготовленных российскими инструкторами, голосование удалось провести, а обстановку урегулировать.

«Нас пригласили для обучения. В частности, мы объясняем, как обеспечивать безопасность во время выборов. Наших курсантов данная программа воодушевила, но были прецеденты, когда боевики нападали на деревни, где проводились выборы, портили оборудование, сжигали бюллетени. В последующем наши воспитанники отбили эти территории. Мы постоянно внушаем уверенность в их действиях, что мы не просто их чему-то учим, а что это действительно все применимо на практике», — объяснил российский инструктор.

По его словам, подготовка не всем дается легко. Однако индивидуальный подход и практика решают проблемы с освоением материала.

«Обучаем на основе нашей пехотной тактики, даем азы передвижения на поле боя, медицины и связи. Показываем, как пользоваться радиостанциями, и проводим огневую подготовку. Курсанты у нас стараются, но видно, что с трудом им некоторые моменты даются. Мы ищем различные подходы, пытаемся по-другому, более понятно, довести до них учебный материал», — поделился собеседник ФАН.

Стоит отметить, что процесс обучения новобранцев российскими инструкторами проходит в штатном режиме, не прекращаясь ни на минуту, вопреки вспыхивающим то тут, то там локальных столкновений между правительственными силами и бандформированиями.

Помощь России: обстановка до и после выборов

Последние несколько лет жители ЦАР чувствуют реальную поддержку со стороны России. В первую очередь речь идет об оказании гуманитарной помощи, создании детских площадок, проведении уроков мира. Напомним, что РФ в полном соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН осуществила несколько поставок вооружения и военной техники. Последнее яркое событие — передача двадцати БРДМ, которые прошли парадом по центральной улице Банги в День независимости Республики.

Во время выборов российские инструкторы помогали правительственным силам обеспечивать безопасность, и во многом благодаря этому голосование состоялись, что признают все международные организации, включая представителей ООН, Африканского и Европейского союзов.

На сегодняшний день в целом обстановка спокойная, армия при содействии специалистов из России и Руанды уверенно зачищает территорию Центральноафриканской Республики от остатков боевиков. Сорвать выборы не удалось, цель разрозненных групп бандитов не достигнута.

Согласно оперативной информации, разгромленные правительственными войсками незаконные вооруженные формирования пытаются уйти за пределы страны. Работающий в ЦАР информационный центр «Антитеррор» призывает жителей республики сообщать информацию об укрывающихся бандитах для того, чтобы их обезвредить, задержать и предать суду.

Аналогичные выводы сделал и руководитель аппарата правительства Эварист Нгамана:

«Сейчас источником легитимности наших будущих лидеров является волеизъявление простого народа. Основа суверенитета — это население страны! Настоящая демократия реализуется через урны для голосования. Сегодня люди при поддержке сил безопасности имеют возможность поставить точку в этом процессе. Благодаря весомой поддержке российских специалистов и российской материально-технической помощи мы сумели сорвать наступление врагов и обезопасить избирательный процесс».

Он отметил, что несмотря на все провокации голосование прошло без задержек, в обозначенный законом период.

«Глобально выборы прошли хорошо и в установленные конституцией сроки. Президент, как и депутаты, избирается на пять лет. Поскольку 30 марта у главы ЦАР и депутатов истекает срок полномочий, у нас нет другого выбора, кроме как идти и голосовать. Суть выборов в том, что решает народ. Соответственно, побеждает лучший из лучших. В данный момент мы все спокойно ждем результатов», — резюмировал собеседник ФАН.

Напомним, выборы состоялись в 16 из 18 префектур страны. По предварительной информации, Фостен-Арканж Туадера уверенно лидирует. На основании уже обработанных бюллетеней он набирает более 60% голосов, уточнил председатель Центральной избирательной комиссии Эварист Нгамана. Оперативный центр обработки данных партии «Объединенные сердца» проанализировал сообщения наблюдателей в Банги и регионах, после чего также подтвердил, что президент выигрывает.