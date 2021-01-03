Футболист Федор Смолов и внучка Ельцина вместе встретили Новый год на Карибах

Москва, 3 января. Нападающий московского футбольного клуба «Локомотива» Федор Смолов и внучка первого президента Бориса Ельцина Мария Юмашева вместе встретили Новый год.

Влюбленные устроили небольшую вечеринку на острове Сен-Бартс в Карибском море. Прошлые январские праздники пара провела там же. В начале 2020 года Смолов рассекретил отношения с 17-летней внучкой Ельцина, хотя пара долгое время не афишировала отношений. В окружении профессионального спортсмена ходят слухи, что пара планирует сыграть свадьбу в 2021 году, когда девушке исполнится 18 лет.

Как пишут СМИ, родители Юмашевой не против брака, у них со Смоловым сложились хорошие отношения. Девушка родилась 2002 году в Лондоне, всю жизнь она проживает за границей. У Марии есть аккаунт в Instagram, но доступ к нему ограничен.