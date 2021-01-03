Певица Валерия объяснила свои слова о бедственном положении артистов

Москва, 3 января. Российская певица Валерия, которая первой заявила о нехватке средств для существования из-за отмены концертом на фоне пандемии коронавируса, в разговоре с изданием «Собеседник» пояснила свою позицию на этот счет. Волна критики и хейта обрушилась на исполнительницу после ее заявления о бедственном положении артистов.

«Люди не понимают, что индустрия шоу-бизнеса страдает вся целиком и полностью. Кто-то пытается хохмить: мол, бедные-несчастные артисты сухари последние догрызают. А ведь на самом деле в нашей индустрии трудится огромное количество людей», — подчеркнула Валерия.

Она добавила, что «артисты — это только верхушка айсберга». Речь в данном случае идет о тех, кто занимается организацией и проведением концертов, в том числе операторы, техники, световики. Без заработка остались тысячи людей, многие из которых попытались найти себя в других сферах.

«Все сидят без работы. Катастрофическая ситуация на самом деле! Как людям жить? Ведь платить зарплату всем невозможно», — возмутилась артистка.

Продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин ранее заявил, что доходы российских артистов сложно назвать крупными — даже самые известные и популярные не имеют миллионных гонораров в долларовом эквиваленте.