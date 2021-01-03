Юрист рассказал, как Гагариной удалось вывезти дочь за границу без ведома экс-супруга

Российской певице Полине Гагариной все же удалось выехать на отдых за границу вместе со своими детьми, несмотря на запрет со стороны экс-супруга Дмитрия Исхакова. Юрист Алексей Гудас в интервью ФАН рассказал, как исполнительнице удалось обойти ограничение.

В конце декабря 2020 года стало известно, что артистка Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков официально оформили развод. Уже 30 декабря экс-супруг знаменитости на своей официальной странице в социальной сети Instagram сообщил, что выступает против заграничной поездки их общей трехлетней дочери вместе с матерью.

После того, как ситуация получила общественный резонанс, в адрес Дмитрия Исхакова начали поступать обвинения в том, что он мешает ребенку насладиться отдыхом на море вместе с Полиной Гагариной. Тогда фотограф решил прояснить ситуацию в своих социальных сетях. Он уточнил, что его никто не поставил в известность о запланированном путешествии, а также заострил внимание на том, что его дочь Мия плохо переносит длительные перелеты.

«Во-первых, меня никто не поставил в известность, что мой ребенок куда-то летит. Я узнал об этом от третьих лиц. Согласитесь, это само по себе дико. Со мной никто не советовался и ничего не обсуждал. Я отправил официальный запрос, в котором просил уточнить, в сопровождении кого, в каком составе, в какую страну, каким видом транспорта и на какой период времени наша дочь улетает. Ответа я не получил. Мия не любит и не очень хорошо переносит длительные перелеты, и всем членам семьи это прекрасно известно. Я опасаюсь, что в поездке их собирается сопровождать человек, статус которого мне совершенно не ясен. Я был вынужден написать это заявление в интересах ребенка», — отметил Исхаков.

Примечательно, что уже 2 января певица показала в соцсетях фото, красноречиво свидетельствующее о том, что она все же летит на отдых за границу вместе с Мией и старшим сыном Андреем. Уже утром Гагарина дала понять, что долетела благополучно. По всей видимости, для ее полета был зафрахтован частный самолет.

Корреспондент Федерального агентства новостей связался с известным юристом Алексеем Гудасом с просьбой прокомментировать, как Гагариной все же удалось вывезти дочь за границу, несмотря на запрет бывшего супруга. По словам эксперта, если певица покинула страну вместе с Мией, то получила на это разрешение от Исхакова.

«Если Дмитрий Исхаков обратился с заявлением по поводу хищения ребенка, то могу сказать, что он этого сделать не может, поскольку родитель является законным представителем. Также нужно знать, есть ли у них решение суда по поводу воспитания детей, с кем они должны находиться. Если оно у них есть либо данный вопрос никак не определен, то дети могут находиться с мамой. Что касается выезда за границу, для этого необходимо нотариальное разрешение другого супруга. Если Гагариной все же удалось выехать, то такое разрешение было ею получено. Либо Исхаков не вписан в свидетельство о рождении. Это маловероятно, но вполне возможно», — сказал собеседник ФАН.

Специалист отметил, что если бы Дмитрий Исхаков хотел воспрепятствовать выезду своей дочери, то непременно воспользовался бы таким правом.

«Кроме того, когда родитель хочет, чтобы его дети не смогли выехать за границу, он подает заявление в миграционную службу. После этого пограничники могут запретить одному из родителей вывозить ребенка. Скорее всего, в данном случае товарищ просто пошел не тем путем. Также вполне вероятно, что если у них существуют вопросы по взаимодействию с детьми, то дело находится у приставов. Нужно было решать этот вопрос через них. Может быть, он просто обратился не в ту инстанцию», — резюмировал Алексей Гудас.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что перед поездкой на Мальдивы Полина Гагарина выиграла в лотерее «Русское лото». Исполнительница была приятно удивлена, когда узнала о своем везении.