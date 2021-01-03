Ляйсан Утяшева показала, чем увлекается ее пятилетняя дочь

Москва, 3 января. Дочь прославленной гимнастки Ляйсан Утяшевой и резидента Comedy Club Павла Воли впервые вышла на лед. Об этом в своем Instagram в разделе Stories сообщила сама спортсменка. Она показала, чем увлекается ее пятилетняя дочь.

Ляйсан редко показывает подписчикам своих детей, поэтому каждый кадр, появившийся в Сети, очень ценен для тех, кто следит за жизнью звездной семьи. После Нового года дочь Утяшевой София встала на коньки. Супруга Павла Воли поспешила рассказать об увлечении своего ребенка.

Спортсменка уверена, что ее наследница обязательно сможет добьется успеха, поэтому дополнила снимок хештегом «фигуристка». Сама гимнастка решила дать полную свободу выбора в плане увлечений своим детям.

Ляйсан Утяшева счастлива в браке с Павлом Волей уже восемь лет. Но недавно СМИ распространили слухи, что юморист якобы изменил жене. Воля и Утяшева решили в преддверии Нового года вместе показаться на публике, там самым доказав, что все заявления о неверности являются фейками.