Освобождение четырех мужчин, включая гражданина Украины, из ливийского плена соответствует позиции России. Об этом заявил военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в комментарии ФАН.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич в Telegram-канале подтвердил, что 2 января 2021 года успешно завершилась операция по вызволению заключенных из тюрьмы североафриканского государства. По его словам, трое россиян и один украинец доставлены самолетом в аэропорт Шереметьево.

Александр Малькевич добавил, что это уже вторая успешная операция по освобождению граждан из ливийского плена в течение месяца. Так, 12 декабря 2020 года на родину вернулись социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан, которые незаконно удерживались в тюрьме «Митига» полтора года. Этого удалось добиться благодаря совместной деятельности нескольких государственных структур и частных лиц.

Военный эксперт Андрей Кошкин во время беседы с корреспондентом Федерального агентства новостей обратил внимание на важное отличие этих двух мероприятий по вызволению россиян из мест заключения в североафриканском государстве. На этот раз в число спасенных вошел 59-летний Володимир Давтян из Мариуполя.

По его словам, Российская Федерация является уникальной страной с богатой историей и высокими моральными ценностями. Одними из главных являются «человеческое отношение и любовь к ближнему».

«Для нас это, в первую очередь, человечность, взаимовыручка и дружественное сотрудничество. Сам погибай — товарища выручай», — заявил военный эксперт.

Он добавил, что освобождение украинца из ливийского плена соответствует гуманитарно-культурному курсу и позиции России.

«В таком, казалось бы, микрособытии, хотя для этих четверых мужчин оно является судьбоносным, Москва поступила как всегда, соблюдая свои ценности, независимо от национальности и того, кто попал в беду», — заключил Андрей Кошкин.

Ранее востоковед Борис Долгов специальной для Федерального агентства новостей рассказал, что поспособствовало освобождению граждан РФ из плена в Ливии. По его словам, россияне вернулись на родину благодаря каналам связи Москвы с Правительством национального согласия и властями в Тобруке.