Сергей Соседов рассказал, как чуть не умер в канун нового года

Домашняя подготовка к Новому году музыкальному критику Сергею Соседову далась непросто. Так, в разговоре с корреспондентом ФАН он назвал предновогоднюю суету настоящей работой и признался, что были моменты, когда думал, что силы его вот-вот покинут.

«Для меня всегда 31 декабря представлялся рабочим днем: столько дел нужно успеть, пропылесосить, елку нарядить, стол приготовить. Я не заметил, как нынче у меня пролетел этот день», — поделился критик.

Самой большой заботой для критика в канун зимнего праздника оказался поиск елки — главного символа Нового года. По его мнению, она должна быть обязательно живой. Но вот незадача! В магазинах все елки раскупили, и остались только роскошные голубые ели и пихта.

Для своего праздника музыкальный критик выбрал голубую ель весом 12,5 килограмма, которую ему пришлось самому нести до дома.

«Я еле дотащил ее, думал, умру. Я полтора часа шел от магазина до дома, каждые пять минут останавливался на передышку. У нас не было других вариантов, потому что обычные елки раскупили. А пихты я не хотел. Могу сказать, мне досталась, прямо скажем, елка роскошная, дивная, очень пышная», — поделился Сергей Соседов.

Чтобы установить колючую красавицу в доме, шоумену пришлось наполовину освободить комнату от мебели. Ведь, как считает критик, елка должна стоять в центре комнаты, а не в углу.

«Ель заняла около половины комнаты площадью 19 квадратных метров. У нас она стоит почти в центре, вокруг нее можно водить традиционные хороводы. Зато мой кабинет теперь больше похож на мебельный склад, так как лишняя мебель перекочевала именно туда», — рассказывает Соседов.

Праздничный стол также был оформлен в лучших традициях: вкусное шампанское под бой курантов, конечно, не обошлось без оливье, винегрета, холодца и рыбы под маринадом.

Новый год в дом Соседова тут же пришел с сюрпризами. Так, музыкального критика приехали поздравить его давние грузинские друзья, которые привезли с собой множество гостинцев: сациви, салат с гранатом, фасолью и сладким перцем, жареные перепела, абхазские мандарины и апельсины.

«Стол у нас был великолепный. Можно даже сказать, что стол был ресторанный», — улыбаясь шутит критик.

Пока шоумен не готовится к рабочим буднями, пока у него другие планы.

«Сейчас осталось очень много вкусной еды. Мы не смогли съесть все даже такой большой компанией. Два холодильника забиты яствами и другими продуктами. К рабочим будням не готовлюсь, так как еще с Новым годом я поздравил не всех, и не все поздравили меня. Сегодня, к примеру, мы собираемся в гости. Уже отнесли туда салаты, хачапури. Новый год продолжается», — отмечает Соседов.

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