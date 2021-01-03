Певица МакSим взбудоражила фанатов фото в открытом бикини

Москва, 3 января. Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Максимова) заметно похудела. Знаменитость поразила поклонников новым образом, опубликовав актуальный снимок, на котором она запечатлена в «голом» бикини.

Последнее время МакSим терпела критику со стороны фолловеров, которые обратили внимание на то, что девушка набрала лишние килограммы, что отразилось и на лице, и на фигуре. Но сейчас, судя по всему, исполнительница взяла себя в руки и сделала все возможное для того, чтобы стрелка на весах упала.

«А что вы подарили любимым?» — поинтересовалась Максимова под постом, на котором она запечатлена в бежевом бикини, которое сливается с телом, и создается ощущение, что артистка появилась перед поклонниками совершенно голой.

Фанатов это пикантное фото привело в восторг, и они осыпали своего кумира словами восхищения и комплиментами.

«Шикарная женщина!», «Эротично», «Божественна! Моя икона женственности», — не могли удержаться взбудораженные подписчики МакSим.

Недавно МакSим поделилась студийной фотографией, которая привела поклонников в восторг. Фолловеры сравнили ее с «дюймовочкой».