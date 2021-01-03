Депутат Госдумы Галина Хованская: праздники работе не помеха

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская считает, что праздничные дни нужно проводить с пользой — и для дела, и для здоровья. Она рассказала корреспонденту ФАН, как планирует использовать новогодние каникулы.

«Для меня два самых главных праздника — Новый год и 9 Мая. Очень люблю Новый год, и связано много с ним в моей жизни. Мы все его ждем, несмотря на то, что творится в этом мире, — поделилась с ФАН Галина Хованская. — Единственное, что я себе позволяю на каникулах, — это выспаться. Не вставать по будильнику, проснуться в половину восьмого, в восемь — это не возбраняется в праздники».

При этом депутат старается держать руку на пульсе событий, и освободившееся от основной работы время новогодних дней использует для глубокого погружения в ключевые вопросы, которые предстоит решать сразу же после завершения длинных выходных.

«С тех пор, как я стала председателем комитета в Госдуме, мои новогодние каникулы наполнены изучением дел. Мои подчиненные подбирают для меня ответы органов власти на те обращения, которые мы направляли по жалобам граждан, — рассказала Галина Хованская. — Делать это надо, потому что не всегда власть отвечает так, как нужно гражданам. Я имею право затребовать вторичного ответа и решения, если оно меня не устроит, — требование это основано на законе. Многие мой характер уже знают, поэтому по таким вопросам не хотят со мной связываться, отвечают как нужно».

Интенсивное изучение дел не мешает политику посвятить часть своего времени укреплению здоровья — в праздничные дни Галина Хованская старается побольше дышать свежим воздухом и укреплять иммунитет.

«Вы знаете, что сидячий образ жизни не приветствуется врачами, поэтому час утром я себе обязательно позволяю активную прогулку, — рассказала собеседница ФАН. — Еще сообщаю, что сделала прививку — «Вектор корона». Были опасения, поэтому, чтобы не заболеть, сделала прививку. И я ее хорошо перенесла! Чувствую себя абсолютно нормально, 36,6 [градуса] температура. Всем желаю не бояться, защищаться и побеждать в Новом году"!

Ранее Галина Хованская рассказала ФАН, как может быть решен вопрос о переселении из ветхого и аварийного жилья.