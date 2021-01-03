Попробуйте забрать: Клинцевич осадил Эстонию за территориальные претензии к России

Политический деятель, экс-сенатор Франц Клинцевич напомнил Таллину, что территории современной Эстонии входили в состав Российской Империи. Об этом он заявил в интервью корреспонденту ФАН.

Эстония выдвинула территориальные претензии России. Спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас в своем новогоднем поздравлении заявил, что заключенный в 1920 году Тартуский мирный договор между РСФСР и Эстонией является действующим, а значит, часть правобережья реки Нарвы и Печорского района принадлежит Таллину.

«Тогда была согласована граница между Эстонией и Россией, которая, согласно международному праву, действует и сегодня», — подчеркнул Пыллуаас.

В свою очередь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ответ на слова спикера эстонского парламента о границе с Россией предложил не включать избирательную историческую память. Он предложил эстонским партнерам вспомнить и другие исторические эпизоды, кроме Тартуского договора, и не включать «избирательную память». Например, многовековую историю нахождения Чудской земли в составе Руси и Российской Империи или историю советского периода.

«Не надо забывать, что и Ивангородская крепость была построена Иваном III как форпост Руси против шведов (заметьте, не эстонцев)», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора Ленинградской области.

Дрозденко отметил, что в 1996 году завершились переговоры с Эстонией о техническом описании российско-эстонской границы, в которых он принимал участие как представитель Кингисеппского района. По его словам, при подписании протокола у эстонской стороны не было ни одного вопроса.

Бывший сенатор Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей напомнил Таллину, что территории современной Эстонии входили в состав Российской Империи.

«Если эстонцы такие хорошие руководители, то они должны хоть что-то помнить из истории. Например, я считаю решение ленинского правительства о предоставлении Эстонии самостоятельного государственного статуса ошибочным и неправильным, поэтому он требует некого переосмысления. Не было никогда Эстонской Республики. Ее создание в составе СССР — результат ленинской национальной политики. Кроме того, эти территории являлись частью Российской Империи», — сказал собеседник ФАН.

Франц Клинцевич также осадил власти Эстонии, отметив, что им необходимо заботиться о своем авторитете, поскольку такие заявления его значительно подрывают.

«Эстонии нужно прекратить зарабатывать дешевые деньги и авторитет при поддержке заокеанского хозяина. Ничего они не получат. Сейчас они заработали для себя имидж страны-спойлера. Если Таллин и дальше хочет позориться, то пусть говорят. Но если у эстонской стороны есть намерения оспорить нерушимость российских границ, то пусть воспользуются своими четырьмя квадроциклами и старым пулеметом Калашникова. Попробуйте забрать. Вот и все, что я могу ответить Эстонии по этому поводу», — резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что замглавы Института истории московского педагогического университета Владимир Шаповалов возмутился заявлением спикера эстонского парламента о Тартуском мирном договоре. Российский историк назвал незаконными территориальные претензии Таллина.